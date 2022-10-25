Пензенский парламент будет сотрудничать с Государственным Собранием Республики Башкортостан

Взаимодействие в рамках Соглашения предполагает совместную работу парламентов Пензенской области и Республики Башкортостан по продвижению законодательных инициатив на федеральном уровне, совершенствованию форм парламентского контроля за исполнением законов, обмен нормативными правовыми актами и материалами по вопросам законотворчества. Документ демонстрирует намерение сторон проводить совместные мероприятия и оказывать взаимную поддержку в целях повышения эффективности законотворческого процесса.

В церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан и Законодательным Собранием Пензенской области приняли участие председатели парламентов республики и области Константин Толкачев и Вадим Супиков.

«Подписанное Соглашение закрепляет наше намерение развивать двустороннее сотрудничество Законодательного Собрания Пензенской области и Государственного Совета Республики Башкортостан. В современных условиях межрегиональная кооперация приобретает стратегическое значение. Пензенскую область и Башкирию связывают дружеские отношения в самых разных отраслях. Растет товарооборот, реализуются совместные проекты в промышленности, сельском хозяйстве, социальной и культурной сферах. Уверен, Соглашение, которое мы с Константином Борисовичем подписали сегодня, будет способствовать выработке согласованных подходов в решении важнейших вопросов, представляющих общий интерес для наших регионов. У нас единая цель — создание комфортных условий для жизни людей, поддержка и развитие экономики, обеспечение национальных интересов России», – отметил Вадим Супиков.