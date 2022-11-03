В надежде на компенсацию в 16 млн кузнечанка перечислила мошенникам 250 тысяч рублей

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

По факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело.

Как рассказала 50-летняя жительница Кузнецкого района, в конце июля ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов.

Он сообщил, что за ранее приобретенные биологически активные добавки женщине полагается компенсация в размере 16 млн рублей. Для получения денег ей было необходимо оплатить регистрационный сбор и инкассаторские услуги.

Женщина поверила лжесотруднику и в период с сентября по октябрь перевела на указанные мошенником счета около 250 000 рублей.

Затем мужчина попросил оплатить 80 тыс. рублей за доставку денежных средств до места жительства. Только после этого женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемого в совершении преступления.