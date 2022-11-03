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НовостиОбщество3 ноября 2022 6:43

Глава Мордовии поздравил сотрудников войсковой части в г. Ковылкино

2 ноября Артём Здунов принял участие в торжествах, посвященных 75-летию со дня ее образования
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Как отмечает пресс-служба Главы РМ, обращаясь к участникам торжественного мероприятия, руководитель региона подчеркнул, что для Мордовии большая честь вносить свой вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации.

«На протяжении всей истории ваша часть решает задачи по обеспечению национальных интересов и безопасности Родины. Вы обеспечиваете успешную эксплуатацию и ремонт систем связи, разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении, осваиваете новейшую технику и инновационные технологии».

Особую благодарность Глава Мордовии выразил военнослужащим за работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

В ходе церемонии награждения Глава Мордовии вручил высокие республиканские награды лучшим представителям войсковой части.

За добросовестную службу и большой вклад в обеспечение безопасности Отечества Почетной грамотой Республики Мордовия награжден командир войсковой части подполковник Алексей Лашманов.

В торжествах приняли участие Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин, другие гости.