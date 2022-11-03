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НовостиОбщество3 ноября 2022 5:43

Олег Мельниченко принял решение ввести новую меру поддержки граждан, призванных в ВС РФ

Мы уже сообщали о ранее принятых мерах поддержки. Новая - предусмотрена для участников льготной ипотечной подпрограммы «Дом для специалистов в сельской местности» региональной программы «Дом для молодой семьи»
Источник:kp.ru

Как отмечает пресс-служба регионального правительства, новая мера поддержки касается жителей Пензенской области, призванных в ВС РФ в рамках частичной мобилизации и заключивших контракты, в том числе - о добровольном содействии в выполнении возложенных на Вооруженные Силы задач.

Тем из перечисленных категорий граждан, кто является заемщиком по договорам льготной ипотечной подпрограммы «Дом для специалистов в сельской местности» региональной программы «Дом для молодой семьи», будет предоставлена отсрочка платежей.

Отсрочка будет действовать весь период прохождения службы заемщиком. При этом дату начала льготного периода он вправе определить сам.

«Наша задача – оказать всю возможную помощь мобилизованным и добровольцам, выполняющим боевые задачи, а также их семьям, - подчеркнул губернатор.