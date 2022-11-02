Арбитражный суд Мордовии решил изъять самовольно занятый ИП земельный участок

Фото: Пресс-служба прокуратуры Республики Мордовия

В рассмотрении Арбитражным судом республики 2 ноября дела по исковому заявлению прокурора к ИП об изъятии земельного участка из чужого незаконного владения принял участие прокурор Мордовии Сергей Лапин.

Материалами дела установлено, что часть территории базы отдыха, принадлежащей на праве собственности индивидуальному предпринимателю, расположена в границах земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича и нацпарка «Смольный».

Данный земельный участок относится к категории особо охраняемых территорий, с видом разрешенного использования – для сохранения особо охраняемых природных комплексов лесостепной зоны на территории Республики Мордовия и использования их в природоохранных, рекреационных и научных целях.

Спорный земельный участок в пользование индивидуальному предпринимателю на законных основаниях не передавался.

В результате прокурорского вмешательства восстановлены нарушенные права и законные интересы публично-правового образования и неопределенного круга лиц.

Решение суда в законную силу не вступило.