Главами администраций города Пологи и Пологовского района назначены пензенцы

Новые должности получили бывший глава коммунальной инспекции отдела благоустройства территорий администрации Железнодорожного района Пензы Роман Сушков и бывший глава администрации Вадинского сельсовета Александр Дашунин.

Роман Сушков назначен и.о. главы военно-гражданской администрации города Пологи, а Александр Дашунин – и.о. главы военно-гражданской администрации Пологовского района.

С назначением их уже поздравил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко:

- Горжусь тем, что наши земляки назначены на такие высокие должности. Это большая ответственность. Желаю Роману Викторовичу и Александру Павловичу успехов.