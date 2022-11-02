Сенатор Юлия Лазуткина приняла участие в заседании Комитета Совета Федерации

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ был представлен подробный доклад о реализации инфраструктурных проектов. На комплексное развитие территорий выделяются инфраструктурные кредиты. Параллельно жилищному строительству должно идти создание социальных объектов, дорожной сети.

В рамках заседания Комитета сенаторы одобрили изменения законодательства относительно особых экономических зон. Рассмотрен вопрос по расширению перечня оснований применения инвестиционного налогового вычета, одобрены поправки в Налоговый кодекс РФ. Были поддержаны изменения в законы, регулирующие защиту населения в чрезвычайных ситуациях, в части совершенствования систем оповещения.

«Мною были представлены изменения в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Комитетом были одобрены меры совершенствования пропаганды здорового образа жизни и санитарно-гигиенического просвещения населения», – отметила Юлия Лазуткина.