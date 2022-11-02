С начала года в Мордовии 128 раз горели бани

Баня по-прежнему остается одним из любимейших мест отдыха россиян. Однако огонь ошибок не прощает, поэтому любая неосторожность при растопке печи может привести к беде.
ГУ МЧС по Мордовии напоминает правила безопасности:
- Доверяйте строительство бани и печи профессионалам.
- Своевременно ремонтируйте печь и прочищайте дымоход.
- Не храните дрова рядом с печью.
- Не оставляйте топящуюся баню без присмотра.
- Следите, чтобы угли не выпадали из топки.
В случае происшествия звоните по Единому телефону пожарных и спасателей «101» или Единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».