С начала года в Мордовии 128 раз горели бани

Баня по-прежнему остается одним из любимейших мест отдыха россиян. Однако огонь ошибок не прощает, поэтому любая неосторожность при растопке печи может привести к беде.

ГУ МЧС по Мордовии напоминает правила безопасности:

- Доверяйте строительство бани и печи профессионалам.

- Своевременно ремонтируйте печь и прочищайте дымоход.

- Не храните дрова рядом с печью.

- Не оставляйте топящуюся баню без присмотра.

- Следите, чтобы угли не выпадали из топки.

В случае происшествия звоните по Единому телефону пожарных и спасателей «101» или Единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».