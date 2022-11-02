В Пензе началась подготовка к Новому году

Напоминаем вам, что ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отметил, что отменять праздничные гуляния в регионе не станут Однако большая часть мероприятий будет организована для детей.

Сегодня в городской мэрии прошло совещание, посвященное теме подготовки к празднику. Было отмечено, что главная пензенская елка, как и прежде, будет установлена на площади Ленина. Там же откроются Домик Деда Мороза и ярмарка.

Другие места общественного отдыха также будут украшены светодиодными конструкциями.

И.о. заместителя главы администрации Сергей Волков поручил начать подготовку к празднику уже сейчас.