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НовостиОбщество2 ноября 2022 9:57

В Пензе началась подготовка к Новому году

Основной упор в этот раз будет сделан на мероприятия для детей
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Напоминаем вам, что ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отметил, что отменять праздничные гуляния в регионе не станут Однако большая часть мероприятий будет организована для детей.

Сегодня в городской мэрии прошло совещание, посвященное теме подготовки к празднику. Было отмечено, что главная пензенская елка, как и прежде, будет установлена на площади Ленина. Там же откроются Домик Деда Мороза и ярмарка.

Другие места общественного отдыха также будут украшены светодиодными конструкциями.

И.о. заместителя главы администрации Сергей Волков поручил начать подготовку к празднику уже сейчас.