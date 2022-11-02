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НовостиОбщество2 ноября 2022 8:39

В Пензенской области временно изменится расписание электричек

Это связано с празднованием Дня народного единства
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Завтра пригородные поезда в Пензенской области будут ездить по расписанию пятницы.

4 и 5 ноября электрички станут придерживаться субботнего графика.

6 ноября поезда будут курсировать по графику воскресения, 7 – по графику понедельника.

Помимо этого, в регионе пустят несколько дополнительных электричек:

- с 3 по 6 ноября – до Кузнецка (отправление из Пензы в 18:35, прибытие в 20:15);

- с 3 до 7 ноября – до Пензы (отправление из Кузнецка в 7:00, прибытие в Пензу в 8:40);

- с 4 по 6 ноября – до Башмаково (отправление со станции Белинская в 10:12, прибытие в Башмаково в 11:43); и до станции Белинской (отправление из Башмаково в 14:29, прибытие на станцию в 15:59).