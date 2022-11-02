В Пензенской области в суд направлено уголовное дело о нарушении требований промбезопасности

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Сердобским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению работника ОАО в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, обязанности по обеспечению соблюдения требований промбезопасности опасных производственных объектов – участка внутрипоселкового стального подземного газопровода высокого давления 2 категории, проложенного рядом с многоквартирным домом по улице Ленина города Сердобска, были возложены на начальника эксплуатационного участка газового хозяйства.

Вследствие неисполнения им своих обязанностей и нарушения требований промбезопасности не обеспечена безопасная эксплуатация участка газопровода и не обнаружена утечка газа.

Указанное нарушение привело к накоплению высокой концентрации природного газа, который путем фильтрации через грунт скопился в помещении квартиры указанного многоквартирного дома, в результате чего произошло возгорание, что повлекло причинение смерти и тяжкого вреда здоровью двум жильцам квартиры, а также причинение материального ущерба жильцам соседних квартир.

В ходе расследования уголовного дела следователями выполнен большой объем следственных действий, направленных на исследование всех обстоятельств произошедшего, в том числе проведены комплексы судебных экспертиз.

Кроме того, следователями проведена работа по аресту имущества общества с целью обеспечения исковых требований по возмещению морального и материального вреда пострадавших.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.