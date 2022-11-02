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НовостиОбщество2 ноября 2022 5:45

В Пензе стартовала призывная кампания

Первое заседание призывной комиссии в Первомайском/Ленинском районах города, председателем которой является глава администрации Пензы Александр Басенко, состоялось 1 ноября
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Рассмотрены дела 50 призывников. Они получили предназначения в войска вооруженных сил РФ в зависимости от категории годности по состоянию здоровья.

Каждому призывнику было разъяснено, что по приказу Министра обороны РФ солдат срочной службы категорически запрещено направлять в зону проведения специальной военной операции на Украине.

Призывная кампания стартовала в соответствии с Указом Президента РФ №691 от 30 сентября 2022 «О призыве в ноябре-декабре 2022 года граждан Российской Федерации на военную службу и увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву».