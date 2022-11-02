В Пензе стартовала призывная кампания

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Рассмотрены дела 50 призывников. Они получили предназначения в войска вооруженных сил РФ в зависимости от категории годности по состоянию здоровья.

Каждому призывнику было разъяснено, что по приказу Министра обороны РФ солдат срочной службы категорически запрещено направлять в зону проведения специальной военной операции на Украине.

Призывная кампания стартовала в соответствии с Указом Президента РФ №691 от 30 сентября 2022 «О призыве в ноябре-декабре 2022 года граждан Российской Федерации на военную службу и увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву».