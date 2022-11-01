Пензенские поликлиники будут работать все праздничные дни

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство здравоохранения Пензенской области опубликовало график работы учреждения здравоохранения в предстоящие праздничные дни с 4 по 6 ноября.

Как обычно, круглосуточные стационары и скорая медицинская помощь будут работать все праздники без изменений.

Детские и взрослые поликлиники в Пензе, а также поликлиники районных и межрайонных больниц с 4 по 6 ноября работают, как обычно. Поликлиники участковых больниц 5 ноября работают по графику субботы, а 4 и 6 - в режиме работы кабинетов неотложной медицинской помощи с 8:00 до 14:00. Вызвать участкового врача на дом можно будет во все дни с 8:00 до 12:00.

Женские консультации будут работать лишь 5 ноября (по графику субботы).

Изменения внесены и в работу единого контакт-центра. Задать вопросы по лечению взрослого пациента (доб. «2») или ребенка (доб. «3») из Пензы можно будет с 8:00 до 14:00. До 12:00 принимаются заявки на вызов врача на дом. Вопросы по лечению пациентов из области (доб. «4»), а также вопросы по теме коронавируса (доб. «5») будут приниматься с 8:00 до 14:00.

Внимание: более точную информацию о графике работы конкретного учреждения вы сможете узнать, если позвоните в регистратуру.