В стенах пензенского Центра культуры и досуга прозвучат произведения японских композиторов

Аниме – японская мультипликация, ориентированная, по большей части на старшую подростковую и взрослую аудиторию. Данный жанр зародился в начале прошлого века, но особую популярность получил уже в 21-м, когда работы аниматоров из Страны восходящего солнца стали известны за рубежом.

Помимо своеобразной графики, японская анимация также запоминается музыкальным сопровождением: музыку для аниме пишут известные композиторы, каждый из которых имеет свой собственный неповторимый стиль – например, Дзё Хисаиси часто выбирает пианино и скрипку в качестве солирующих инструментов в своих работах, а в композициях Сиро Сагису обычно задействован хор.

Услышать их мелодии (а также и других композиторов) пензенцы смогут 30 ноября в ЦКиД. Во время концерта прозвучат композиции из таких аниме, как «Евангелион», «Атака титанов», «Наруто» и других.