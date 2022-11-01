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НовостиПроисшествия1 ноября 2022 11:34

Жительница Пензы решила прогуляться по дну осушенного пруда и увязла в трясине

Вызволять горожанку пришлось сотрудникам областного пожарно-спасательного центра
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Фото: Пресс-служба ГБУ «Пензенский пожарно-спасательный центр»

Фото: Пресс-служба ГБУ «Пензенский пожарно-спасательный центр»

Обычная прогулка едва не закончилась трагедией для жительницы Пензы. В городе уже несколько месяцев ведется очистка пруда рядом с клинической больницей им. Захарьина. Чтобы собрать мусор и ил со дна водоема, его пришлось осушить.

Именно дно пруда показалось горожанке отличным местом для утренней прогулки. Однако, несмотря на внешнюю безопасность, поверхность оказалась ловушкой, и пензячка почти по пояс увязла в зыбкой трясине. Не оставалось ничего иного, как позвонить в МЧС.

Прибывшие на место спасатели сумели добраться до девушки и вытянуть ее. После этого пострадавшую передали в руки медиков.