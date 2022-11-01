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НовостиПроисшествия1 ноября 2022 10:11

В Мордовии перед судом предстанет бывший министр

Он подозревается в получении взяток и служебных подлогах
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Как было установлено следствием, бывший министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия получил взятку в размере 200 тысяч рублей. Взамен он подписал акт выполненных работ по расчистке русла реки Шапа в Краснослободском районе.

Помимо этого, фигурант дела также закрыл глаза на построенные в прибрежной зоне дом, баню и теннисный корт, за что получил скидку в размере 1,8 миллионов рублей во время покупки квартиры.

Кроме того, он дважды принимал невыполненные работы по расчистке русел рек.

В ходе следствия был наложен арест на земельные участки, квартиру и расчетные счета обвиняемого. С февраля мужчина находится под домашним арестом. Уголовное дело направлено в суд.