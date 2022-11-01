Пензенецу, похитившему в маршрутке женскую сумку, грозит до двух лет лишения свободы

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
Как отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области,причастным к совершению преступления оказался житель Пензы 1973 года рождения
Оперативники выяснили, что данный мужчина похитил женскую сумку, которая была забыта в маршрутном такси и принадлежала гражданке 1975 года рождения. Материальный ущерб составил более 4 тысяч рублей.
Подозреваемый дал признательные показания. Похищенное имущество изъято.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.