Пензенецу, похитившему в маршрутке женскую сумку, грозит до двух лет лишения свободы

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Как отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области,причастным к совершению преступления оказался житель Пензы 1973 года рождения

Оперативники выяснили, что данный мужчина похитил женскую сумку, которая была забыта в маршрутном такси и принадлежала гражданке 1975 года рождения. Материальный ущерб составил более 4 тысяч рублей.

Подозреваемый дал признательные показания. Похищенное имущество изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.