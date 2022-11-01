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НовостиПроисшествия1 ноября 2022 9:55

Пензенецу, похитившему в маршрутке женскую сумку, грозит до двух лет лишения свободы

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №4 УМВД России по г. Пензе установили подозреваемого
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Как отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области,причастным к совершению преступления оказался житель Пензы 1973 года рождения

Оперативники выяснили, что данный мужчина похитил женскую сумку, которая была забыта в маршрутном такси и принадлежала гражданке 1975 года рождения. Материальный ущерб составил более 4 тысяч рублей.

Подозреваемый дал признательные показания. Похищенное имущество изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.