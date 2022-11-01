В Мордовии в 2022 году изъято семь пистолетов, шесть винтовок, два карабина, 29 ружей

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Итоги профилактической акции «Оружие-2022», а также результаты работы по раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, обсудили в ходе пресс-конференции, состоявшейся 31 октября в МВД по Республике Мордовия.

В онлайн-мероприятии приняли участие начальник отдела управления угрозыска МВД по Республике Мордовия Сергей Батуров, заместитель начальника управления организации охраны общественного порядка МВД Дмитрий Романович и начальник отделения контроля за оборотом оружия центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Республике Мордовия Иван Пиксасов.

Как отметил Сергей Батуров, за 9 месяцев текущего года возбуждено 113 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом оружия, из них расследовано – 52, направлено в суд – 28, к уголовной ответственности привлечено более 30 лиц.

Сотрудниками уголовного розыска совместно с региональными УФСБ, Управлением Росгвардии из незаконного оборота изъято 44 единицы огнестрельного оружия, в том числе, 29 охотничьих гладкоствольных ружей, 7 пистолетов, 6 винтовок, 2 карабина, 678 единиц боеприпасов различного калибра, пять корпусов ручных гранат, около 2 килограммов взрывчатых веществ.

Ликвидировано две мастерских по изготовлению кустарного оружия, к уголовной ответственности привлечено 2 лица.

По словам представителя регионального управления Росгвардии, в течение 2022 года на возмездной основе гражданами сданы 29 единиц оружия, 348 патронов различного калибра, 13 гранат. По их заявлениям осуществлена процедура выплаты денежных средств в сумме более 95 тысяч рублей.

Заместитель начальника управления организации охраны общественного порядка МВД Дмитрий Романович отметил, что сотрудниками территориальных органов МВД России на районном уровне в рамках постоянно действующей профилактической акции «Оружие-2022» проводится разъяснительная работа. Полицейскими совместно с сотрудниками Управления Росгвардии проверяются условия хранения оружия у их владельцев.

За текущий период оружие проверено более чем у 16,5 тысяч лиц. Выявлено 47 нарушений законодательства, регулирующих оборот оружия, составлены в отношении граждан соответствующие административные протоколы. Аннулировано 68 разрешительных документов. В связи с нарушением правил оборота оружия изъято 106 единиц и более 1,5 тысяч патронов.

Далее он напомнил, что жители Мордовии могут сдать незарегистрированное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества в любое подразделение органов внутренних дел или региональной Росгвардии.

За сдачу боевого оружия предусмотрено вознаграждение до 6000 рублей, гражданского – до 4000 рублей, самодельного оружия, обрезов – до 3000 рублей.

Профилактическая акция «Оружие-2022» на территории Мордовии продолжается.