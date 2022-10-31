Олег Кочетков принял участие в заседании Экспертного совета по развитию промышленной инфраструктуры

Представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, бизнес-сообщества, институтов развития, финансовых организаций и руководители промышленных кластеров обсудили вопросы по теме «Новая архитектура мер государственной поддержки промышленных кластеров».

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по промышленности и торговле Александр Козловский напомнил, что предложения по «перезагрузке» всего механизма промышленных кластеров были озвучены Президентом РФ Владимиром Путиным на XXV Петербургском международном экономическом форуме.

Заместитель директора по проектно-аналитической работе Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ) Евгений Кравченко подробно проинформировал участников дискуссии о методических рекомендациях по созданию промышленных кластеров.

«Необходимость актуализации данного документа сейчас стоит особенно остро — от этого напрямую зависят своевременность получения мер государственной поддержки участниками промышленных кластеров и создание новых промышленных кластеров», - подчеркнул спикер.

Озвученные предложения были поддержаны участниками Экспертного совета. Принято решение, что они будут направлены в адрес министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова.