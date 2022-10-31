Пензенские дзюдоисты выиграли медали международного турнира

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

На данных стартах отличились спортсмены Пензенской области, воспитанники Комплексной СШОР.

В весовой категории 46 кг 3 место занял Дмитрий Митрофанов. В весовой категории 50 кг 1 место занял Камиль Ляпин, 2 место – Никита Ивакин. В весовой категории 60 кг лучший результат показал Илья Алешечкин. В весовой категории 66 кг бронзовым призером стал Рушан Дашкин.

Тренер спортсменов –Василий Александрович Климов

Всего за медали боролись около 250 спортсменов из города Уральска (республика Казахстан), Пензенской, Московской, Нижегородской, Самарской и Саратовской областей.