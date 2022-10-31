Пензенской области выделено более 266 млн рублей из резервного федерального фонда

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин доложил на совещании об устойчивом сокращении в регионе непригодного для проживания жилья. Из 14 муниципальных образований, участвующих в программе переселения, 7 уже завершили реализацию мероприятий в полном объёме.

Продолжается расселение аварийного жилищного фонда на территории Пензы, Кузнецка, Каменки, Белинского, рабочих посёлков Пачелма и Шемышейка. Золотарёвка Пензенского района приступит к реализации проекта в 2023 году.

Достижение целевых показателей, установленных федеральным проектом для Пензенской области, по расселяемой площади на данный момент – более 92%, по переселяемым гражданам – 112,85%. «Все понимают, что задача расселения ветхого жилья поставлена главой государства. Это важный фактор качества жизни наших граждан, - напомнил Олег Мельниченко. – Пензенской области распоряжением Правительства РФ выделено 266 млн 345 тыс рублей из резервного фонда. Это бюджетные ассигнования на компенсацию затрат, связанных с увеличением расходов по линии переселения граждан в новые квартиры».

«Необходимо держать на контроле выполнение всех обязательств строительных компаний по сдаче жилых объектов», - подчеркнул глава региона.

На сегодняшний день, в частности, введён в эксплуатацию многоквартирный дом №34 корп. 3 на улице Комсомольской в Пензе. Из 207 квартир 170 подлежат предоставлению в рамках программы расселения ветхого жилья. Заключены муниципальные контракты на строительство четырёх восьмиэтажных многоквартирных домов «под ключ» в микрорайоне Заря.