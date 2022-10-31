В Пензе завершилось первенство области по теннису

Фото: федерация тенниса Пензенской области.

За медали боролись 20 юношей и 26 девушек до 13 лет

В турнире приняли участие представители Пензенской области, а также атлеты из Республик Татарстан, Мордовия, Марий Эл, Башкортостан, Саратовской, Кировской, Самарской, Тамбовской и Московской областей.

Участники выступили в одиночном и парном разрядах. Среди девушек места распределились следующим образом: 1 место – Эмилия Брызгалова (Казань); 2 место – Александра Яковлева (Тольятти); 3 место – Дарья Кудрявцева (Тольятти).

Среди юношей в тройку лидеров вошли: 1 место – Драгомир Садыков (Пенза); 2 место – Тимур Гизатуллин (Рязань); 3 место – Глеб Данилов (Тольятти).

В миксте до 13 лет лидерами стали Эмилия Брызгалова (Казань) и Тимур Гизатуллин (Рязань). Второемпесто у тольяттинцев Александры Яковлевой и Глеба Данилова. Замкнули тройку призеров Дарья Кудрявцева и Матвей Череватый из Тольятти.