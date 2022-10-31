Владимир Вдонин посетил Спасский район с рабочим визитом

В селе Дубровки депутат посетил местный Дом культуры, в котором в рамках национального проекта «Культура» ведется ремонт. По словам главы Дубровского сельсовета Валерия Барыкина, запланированные работы идут по плану.

После этого Владимир Вдонин осмотрел отремонтированный участок дороги от трассы М5 до села Липяги.

В самом Спасске народный избранник провел личный прием граждан, в ходе которого поступили вопросы об установке детской площадки в селе Рузаново, ремонте храма в селе Липяги, мерах социальной поддержки семей мобилизованных и о приобретении новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей.

Все обращения приняты в работу.