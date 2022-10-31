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НовостиПроисшествия31 октября 2022 8:50

В Мордовии разыскивают женщину, оставившую новорожденных дочерей в коробке на улице

Сейчас дети находятся в больнице
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Детей в коробке подкинули к дому местного жителя.

Детей в коробке подкинули к дому местного жителя.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

Утром 29 октября житель Краснослободска обнаружил рядом со своим домом на улице Литвиновской картонную коробку. Внутри находились две новорожденные девочки, завернутые в пеленки. Мужчина сразу же позвонил в полицию и сообщил о находке.

Медики, прибывшие на место вместе с правоохранителями, осмотрели малышек. Скорее всего, они появились на свет в течение суток до своего обнаружения. Новорожденных забрали в больницу, сейчас ими занимаются врачи.

По факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас полиция разыскивает мать девочек. Если вы обладаете какой-либо информацией, которая поможет поискам, сообщите ее по телефонам 8(83443)2-32-93, 38-59-52 или 102.