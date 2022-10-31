Для пензенских школьников в здании вокзала организовали «Урок безопасности»

Фото: Пресс-служба Пензенского ЛО МВД России на транспорте

О правилах безопасности ребятам рассказали сотрудники Пензенского ЛО МВД России на транспорте и работники Куйбышевской железной дороги. Было отмечено, что с начала года в нашем регионе были зафиксированы 1 385 случаев, когда люди переходили железнодорожные пути не по специально оборудованным переходам.

К административной ответственности за такое нарушение могут привлечь даже несовершеннолетнего – однако наказание за него нести будут его родители или опекуны.

Также с ребятами пообщался и представитель кинологической службы, рассказав им подробнее о породах и подготовке служебных собак.