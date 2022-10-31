Пензенская область присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств»

Фото предоставлено министерством культуры и тризма Пензенской области

«Ночь искусств» - является продолжением таких культурно-образовательных акций, как «Ночь музеев», «Ночь в театре», «Библионочь», «Ночь музыки».

В этом году «Ночь искусств» пройдет уже в десятый раз и приурочена ко Дню народного единства.

С 18:00 до 23:00 все учреждения культуры Пензенской области будут открыты для свободного посещения и готовы представить гостям обширную культурную программу.

С программой мероприятий «Ночи искусств» - 2022 можно ознакомиться здесь.