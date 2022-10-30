И.о. руководителя СК по Пензенской области Владимир Архангельский провел прием граждан

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Вместе с руководителем регионального СК во встрече приняли участие: уполномоченная по правам человека в Пензенской области Е.Н. Рогова, представители региональных министерств здравоохранения, труда, соцзащиты и демографии.

Прибывшие с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Украины граждане в ходе личного приема задали вопросы, касающиеся оформления и начисления пенсий, в частности, учета трудового стажа и размера зарплаты, подтверждения инвалидности, прохождения обследования и получения иных видов медуслуг.

По каждому вопросу были даны разъяснения. По ситуациям, требующим консультаций и решения вопросов с участием иных ведомств, гражданам переданы контактные телефоны сотрудников управления для оказания всей необходимой помощи.

Поступившие обращения взяты на контроль.

Следственное управление напоминает, что продолжает работу круглосуточная горячая телефонная линия 8(8412)63-66-01 для граждан, прибывших с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Украины, по которой принимаются обращения по всем социально значимым вопросам.