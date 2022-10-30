Поздравление председателя Законодательного Собрания Пензенской области с Днем автомобильного и пассажирского транспорта

Уважаемые работники и ветераны автомобильного и пассажирского транспорта!

От имени депутатов Законодательного Собрания Пензенской области тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня мы чтим людей, чей жизненный путь напрямую связан с автодорогой. Каждый день вы проезжаете десятки и сотни километров. Вам приходится вставать затемно и продолжать движение, когда остальные уже спят дома, но вы никогда не променяете свою работу на другую.

Спасибо Вам за ваш нелегкий труд. Именно вы делаете нашу жизнь комфортной и мобильной. Без надежной работы транспорта невозможно динамичное развитие промышленности, сельского хозяйства, строительства и социальной сферы, торговли, туризма, малого и среднего бизнеса.

Благодарю всех сотрудников отрасли за высокий уровень мастерства, ответственное отношение к своим обязанностям, уважительное отношение ко всем участникам дорожного движения, создание условий для безопасных перевозок пассажиров.

Выражаю признательность ветеранам за преданность своей профессии. Ваши опыт и знания позволили подготовить достойную смену.

Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, спокойной обстановки на дорогах, безаварийных поездок!

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Вадим Супиков