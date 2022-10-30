Заключен под стражу мужчина, похитивший из квартиры пензенца 390 тысяч рублей

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

С заявлением о краже денег 48-летний житель Октябрьского района обратился в отдел полиции №3 УМВД России по городу Пензе 12 октября.

Полицейские опросили возможных очевидцев и свидетелей случившегося.

Было установлено, что личинка дверного замка не повреждена, поэтому сотрудники полиции поняли, что злоумышленник открыл дверь ключом.

В результате проведенных мероприятий сотрудники угрозыска совместно с участковыми установили подозреваемого.

Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина, он признался в содеянном.

По словам злоумышленника, умысел похитить деньги у него возник, когда он узнал от общего знакомого, что потерпевший в банке снял крупную сумму и всю наличность хранит у себя дома.

Ключ от квартиры заявителя мужчина тайно похитил из машины у их общего с потерпевшим знакомого.

Часть похищенных денег в размере 235 000 рублей была изъята и возвращена законному владельцу.

Оставшуюся сумму подозреваемый успел потратить на собственные нужды.

По признакам преступления, предусмотренного п. «а, в» ч.3 ст. 158 УК РФ, возбуждено уголовное дело.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.