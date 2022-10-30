Поздравление губернатора Пензенской области с Днем автомобильного и пассажирского транспорта

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Сегодня четкая работа вашей отрасли является необходимым условием дальнейшего динамичного развития промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, укрепления стратегических связей с другими регионами страны

В Сурском крае многое делается для повышения эффективности вашей деятельности – Пензенская область по праву входит в пятерку лучших субъектов Российской Федерации по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Значительные меры предпринимаются для обновления пассажирского транспорта. Так, в настоящее время в рамках инвестиционного бюджетного кредита объявлен конкурс на поставку 90 троллейбусов. А в перспективных планах - полное обновление троллейбусного парка.

Уверен, что совместными усилиями мы сумеем вывести отрасль на новый уровень созидательных свершений, повысить ее вклад в укрепление социально-экономического потенциала региона.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!