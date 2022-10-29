Следователи Мордовии подвели итоги работы за 9 месяцев

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

В работе коллегии приняли участие сотрудники аппарата Следственного управления и руководители территориальных следственных отделов.

В начале заседания руководитель управления поздравил следователя Краснослободского межрайонного следственного отдела с присвоением специального звания лейтенанта юстиции.

С докладами по основным направлениям деятельности выступили руководитель контрольно-следственного отдела Сергей Губанов, руководитель отдела криминалистики Игорь Фабричнов и старший помощник руководителя управления (по приему граждан и документационному обеспечению) Ольга Барсукова.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по РМ, выступающие отметили, в частности, что в первом полугодии 2022 года в следственные подразделения следственного управления поступило 2874 сообщения о преступлениях, по результатам рассмотрения возбуждено 485 уголовных дел. Окончено производством 467 уголовных дел, 385 из которых направлены в суды для рассмотрения по существу.

Особое внимание следственным управлением уделяется делам о преступлениях коррупционной направленности: возбуждено 109 уголовных дел данной категории, направлено в суды 54 уголовных дела.

Обеспечена эффективная работа по возмещению ущерба, причинённого преступлениями. Ущерб в 513 млн рублей возмещен в полном объеме. Наложен арест на имущество на сумму более 100 млн рублей.

Раскрываемость убийств, изнасилований, фактов причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом составила 100%.

В текущем году во взаимодействии с оперативными службами расследовано 18 уголовных дел о 25 преступлений прошлых лет, совершенных с 1982 по 2006 годы.

За 9 месяцев в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 14,5 % увеличилось количество рассмотренных обращений граждан. Увеличилось количество граждан, принятых руководством Следственного управления.

С положительной стороны на коллегии была отмечена работа следственного отдела по городу Рузаевка, Темниковского и Ичалковского межрайонных следственных отделов.

По результатам коллегии намечены конкретные меры, направленные на повышение эффективности работы Следственного управления.