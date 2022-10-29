Олег Мельниченко поздравил росгвардейцев с 70-летием образования вневедомственной охраны

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Обращаясь к присутствующим, губернатор напомнил, что из-за СВО на территории области действует режим базовой готовности. В жизни простых граждан из-за этого ничего не изменилось, а вот на плечи правоохранителей легла дополнительная ответственность.

С начала года экипажи Росгвардии семь тысяч раз выезжали по сигналу «тревога» и 175 раз сумели пресечь правонарушения.

Олег Мельниченко отметил высокий профессионализм сотрудников вневедомственной охраны и пожелал им дальнейших успехов в службе:

- Желаю, чтобы вы с честью выполняли свой профессиональный долг, возвращаясь к вашим семьям живыми и здоровыми.

Отличившиеся в работе сотрудники были удостоены благодарностей губернатора Пензенской области.