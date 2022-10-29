Учащиеся пензенской школы №25 смогут вернуться в родное учреждение уже в следующей четверти

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Сегодня мэр Пензы Александр Басенко провел выездное совещание на территории учреждения, где сейчас полным ходом ведутся работы по ремонту и укреплению фасада.

Напоминаем вам, что незадолго до начала нового учебного года на фасаде здания образовались трещины. После осмотра школы, в ней был введен режим ЧС. Детей временно определили в школу №28.

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Глава администрации ответил на вопросы родителей и заверил, что уже во второй четверти ребята смогут вернуться в родную школу.

В будущем году в здании будет сделан капитальный ремонт: здесь заменят кровлю, электрику, сигнализацию, канализацию, трубы и многое другое. Разработка проектно-сметной документации запланирована на 2023 год.