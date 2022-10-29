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НовостиОбщество29 октября 2022 8:47

Лесоводы Пензенской области полностью выполнили мероприятия 2022 года по лесовосстановлению

В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» на площади 57,77 га в регионе проведено искусственное лесовосстановление
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

Фото предоставлено министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

В 2022 году впервые в рамках госзадания проведена посадка лесных культур сосны сеянцами с закрытой корневой системой на площади 9,83 га.

При выполнении данных работ использовалось оборудование (посадочные трубы), приобретенное в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Кроме того, в полном объеме выполнены работы по дополнению ранее созданных лесных культур на площади 361,04 гектар и работы по уходам за лесными культурами (агротехнический и лесоводственный) на площади 1464,8 га.