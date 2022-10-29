В Мордовии полицейские вручили паспорта гражданам, прибывшим из новых субъектов РФ

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

Неделю назад в управлении по вопросам миграции МВД по Республике Мордовия после оформления всех необходимых документов в торжественной обстановке они приняли присягу на верность Российской Федерации.

28 октября в здании администрации Октябрьского района Саранска состоялось вручение паспортов гражданам, прибывшим из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, которые приняли решение получить гражданство РФ.

Паспорта и экземпляры Конституции РФ вручил начальник УМВД России по го Саранск полковник полиции Виктор Беськаев.

Он поздравил новых граждан России со знаменательным событием в их жизни:

«Сегодня вы становитесь полноправными гражданами нашей великой страны с великой историей. Настоящий гражданин – это человек, который не только пользуется конституционными правами, но и принимает на себя высокую меру ответственности, обязательств перед государством, обществом, перед родными и близкими, который не отделяет свои успехи от жизни Отечества».

В свою очередь, новые граждане России поблагодарили сотрудников полиции за проводимую работу и оказываемую им помощь.