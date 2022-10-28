В Пензе вступил в силу приговор бывшей чиновнице за попытку дать взятку вице-губернатору

Попытка дать взятку была совершена 16.12.2021.

3 млн рублей были предложены вице-губернатору за совершение заведомо незаконных действий – назначение чиновницы главой администрации Каменского района.

После отказа вице-губернатора принять денежные средства женщина была задержана правоохранителями.

Приговором Ленинского районного суда Пензы от 20.04.2022 бывшая начальница управления финансов администрации Каменского района признана виновной в покушении на дачу взятки в особо крупном размере должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.

Ей было назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, а также лишение ее на 3 года права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах власти, в муниципальных и госучреждениях.

В доход государства конфискован предмет взятки – денежные средства в сумме 3 млн рублей.

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, вину в совершении преступления бывшая чиновница признала в полном объеме. Суду она пояснила, что почти все денежные средства (за исключением 10 тыс. рублей), предназначенные для передачи взятки, она заняла у своих знакомых.

Не согласившись с назначенным наказанием, осужденная и ее защитник подали апелляционные жалобы на приговор, просили суд назначить условную меру наказания.

Апелляционной суд оставил приговор суда первой инстанции без изменений, а жалобы осужденной и ее защитника – без удовлетворения.