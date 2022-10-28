В Мордовии суд рассмотрит дело двух мошенниц в 29 томах

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

При этом доверчивые люди отдавали соучастницам, как свои личные сбережения, так и брали денежные средства в кредит.

Следствием одной из фигуранток было предъявлено обвинение в совершении преступления аналогичным способом в 2019 году. Жителю Московской области был причинен ущерб в размере более 1,5 млн рублей, часть из которых также была взята в кредит.

Судом по ходатайству следователя СК фигурантки уголовного дела на весь период расследования были заключены под стражу. Стоит отметить, что одна из соучастниц является действующим адвокатом.

В рамках расследования были проведены фоноскопические, лингвистические, бухгалтерские, психолого-психиатрические судебные экспертизы, в качестве потерпевших признаны и допрошены 16 человек.

Объем уголовного дела составил 29 томов.