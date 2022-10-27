Бюджет Пензенской области сохранит социальную направленность

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева подчеркнула, что проект бюджета формировался в условиях влияния геополитической ситуации и изменения законодательства, а также вероятности возникновения незапланированных расходов.

При этом ведущим принципом главного финансового документа региона является безусловное финансовое обеспечение всех базовых гарантий и обязательств перед населением Пензенской области.

Губернатор подчеркнул, что бюджет сохранит свою социальную направленность.

«Это проект, параметры будут меняться – в том числе, и по мере прохождения федерального бюджета в Государственной Думе и Совете Федерации, будет корректировка определенных параметров. Но главное – это исполнение бюджетных обязательств, являющихся приоритетными», - констатировал Олег Мельниченко.

В бюджете 2023 года увеличены расходы на оплату труда работников бюджетной сферы (учтен темп роста среднемесячного дохода по прогнозу социально-экономического развития области), социальное обеспечение населения, организацию отдыха детей (предусмотрено увеличение числа отдыхающих).

Заложены средства на строительство 5 школ (в селах Бессоновка, Засечное и Большой Вьяс, на улице Измайлова и микрорайоне Заря в городе Пенза), капитальный ремонт и оснащение 17 школ, а также строительство детского сада в пензенском микрорайоне ГПЗ-24.

Будет продолжено финансирование работ по модернизации первичного звена здравоохранения, строительству лабораторно-диагностического корпуса областного онкологического диспансера.

Планируется строительство хирургического корпуса в Кузнецке, капремонт Вадинской участковой больницы и медицинского склада в селе Кондоль, а также разработка проектно-сметной документации на строительство лечебно-диагностического корпуса областного центра специальных видов медицинской помощи.

Запланировано также строительство Дворца игровых видов спорта в Пензе, Центра активного долголетия для Пензенского дома ветеранов, капитальный ремонт организаций соцобслуживания и центров занятости населения.