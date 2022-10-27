Штрафы, отключение света, арест имущества – что ждет должника за электроэнергию

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.«ТНС энерго Пенза» напоминает, что задолженность за потреблённую электроэнергию может привести к различным нежелательным для неплательщика последствиям.

- Начисление пеней. По законодательству пени начисляются уже на 31 день просрочки платежа.

- Отключение электроэнергии. Отключение возможно, когда долг неплательщика превышает 2-месячный норматив потребления. При этом для возобновления подачи ресурса должнику придётся дополнительно оплатить затраты на работы по ограничению и восстановлению электроснабжения.

- Лишение льгот и субсидий. Органы социальной защиты населения не выделяют компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг при наличии задолженности.

- Плохая кредитная история. Гарантирующий поставщик может сообщить о неплательщиках в бюро кредитных историй, что может привести к отказу в выдаче кредита недобросовестному клиенту.

- Арест имущества и удержание средств с банковских счетов. В рамках исполнительного производства судебные приставы могут описать имущество неплательщика и затем реализовать его в счёт погашения долга. Автотранспорт должника может попасть под запрет на регистрационные действия, и продать автомобиль уже не получится. Также по решению суда из зарплаты или иных доходов неплательщика может удерживаться сумма, необходимая для погашения задолженности.

- Запрет на выезд за границу.

«ТНС энерго Пенза» рекомендует ежемесячно и в полном объёме оплачивать потреблённую электроэнергию. Проще всего это сделать на официальном сайте, в личном кабинете, мобильном приложении или в офисах компании.