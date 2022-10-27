По обращениям пензенцев Александр Басенко дал ряд поручений

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

В нем приняли участие замглавы администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам Ярослав Щигорев, начальник управления капитального строительства Вадим Астафьев, исполняющий обязанности начальника управления ЖКХ города Ильдар Усманов и начальник отдела обеспечения функционирования городского хозяйства Виталий Кузькин.

Первой точкой остановки стал участок возле областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова в микрорайоне Арбеково, здесь ведется строительство общегородской автомагистрали.

В связи с расширением проезжей части пешеходный переход напротив учреждения культуры решено перенести ближе к остановке общественного транспорта.

Вадим Астафьев уточнил, что срок сдачи объекта намечен на первую половину ноября.

«К этому времени необходимо организовать дополнительный пешеходный переход, чтобы горожане могли сразу пройти к зданию библиотеки», – отметил Александр Басенко.

Для этих целей поручено заасфальтировать небольшой участок перед дорогой-дублером и нанести разметку.

Кроме того, для обеспечения безопасности пешеходов проектом здесь предусмотрена установка дополнительного светофора.

Также в этот день глава исполнительной власти города проверил состояние проезда Литвинова, ведущего на улицу Павлова, где жители просят сделать тротуар.

По итогам осмотра дано поручение в 2023 году разработать проектно-сметную документацию для обустройства пешеходной зоны.