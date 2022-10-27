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НовостиОбщество27 октября 2022 10:11

Поздравление Председателя Законодательного Собрания Пензенской области с Днем профсоюзов

Источник:kp.ru

Дорогие друзья!

От имени депутатов Законодательного Собрания поздравляю вас с Днем профсоюзов Пензенской области!

Федерация профсоюзов является крупнейшей общественной организацией в Пензенской области, объединяет более 130 тысяч человек. За 74 года истории не изменилась главная задача организации — защита трудовых прав граждан.

Профессиональные союзы играют огромную роль в экономической и социальной жизни региона. Активисты движения неустанно борются за создание комфортных и безопасных условий работы, достойную оплату и социальные гарантии.

Выражаю вам признательность за взаимодействие с органами власти и работодателями, честное отстаивание интересов трудовых коллективов, сохранение стабильности в обществе.

Особые слова благодарности — ветеранам за вклад в развитие движения, ответственное отношение к своим обязанностям, искреннее желание помочь людям. Заложенные вами славные традиции сегодня продолжает современное поколение профсоюзных лидеров.

Желаю вам новых успехов, благополучия и крепкого здоровья!

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Вадим Супиков