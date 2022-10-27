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НовостиПроисшествия27 октября 2022 7:27

В Мордовии к пяти годам колонии приговорена женщина за смертельное ранение супруга

Вечером 6 июля, застав дома свою жену в состоянии алкогольного опьянения, житель села Поводимово стал высказывать ей претензии
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба МВД РМ

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Не желая терпеть нравоучения, женщина ударила мужа по голове мотыгой.

Скорую помощь вызвала сестра пострадавшего, заставшая брата в бессознательном состоянии.

47-летний житель села Поводимово был доставлен в лечебное учреждение с открытой проникающей черепно-мозговой травмой. Спустя несколько дней, мужчина скончался.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что телесные повреждения пострадавшему во дворе собственного дома причинила супруга.

Свою вину в совершенном преступлении осужденная признала полностью.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.