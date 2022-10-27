В Беково расследуется уголовное дело в отношении 16-летнего подростка

Как отмечает пресс-служба СУ СК РФ Пензенской области, в рабочем поселке Беково, взяв дома ключи от принадлежащей сожителю его родственницы «Лады Приоры», в ночь с 17 на 18 октября юноша угнал автомашину.

Позже он объяснил это желанием довезти приятеля до одного из поселков района.

Найденной в бардачке банковской картой в течение ночи подросток расплачивался за бензин, продукты питания и напитки.

Утром 18 октября автомашина была остановлена сотрудником ДПС.

Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за угон.

В настоящее время Сердобским межрайонным следственным отделом регионального СУ СК РФ выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.