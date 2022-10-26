Вадим Супиков принял участие в LXV заседании Ассоциации законодательных органов Поволжья

В начале заседания координатор Ассоциации, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин представил новых членов Ассоциации: Вадима Супикова и Михаила Исаева.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в ПФО Игорь Комаров в вступительной речи подчеркнул важность главной темы для обсуждения - цифровизации деятельности органов государственной власти. По мнению полпреда, решение задач по внедрению современных цифровых технологий повысит прозрачность работы, в том числе региональных парламентов, облегчит получение необходимой информации и документов, а для депутатов - это возможность выстроить эффективное взаимодействие с людьми.

На пленарном заседании также обсудили нормотворческую деятельность по реализации реформы в рамках Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Игорь Комаров напомнил об ограничениях, установленных в отношении проверок юридических лиц и предпринимателей.

«На всех уровнях власти нужно следить за выполнением установленных ограничений, не допускать перегибов при проведении контрольных мероприятий», – резюмировал полпред.

Председатель Общественной молодежной палаты (Молодежного парламента) при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Дмитрий Шатунов сообщил о перспективах развития молодежного парламентаризма.

По итогам пленарного заседания выработаны проекты решений Ассоциации по каждому затронутому вопросу.