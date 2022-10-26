Более 300 пензенских студентов приняли участие в донорском марафоне

В течение месяцы выездная бригада областного клинического центра крови посещала пензенские вузы, предлагая учащимся стать донорами. Как отметила главный врач учреждения здравоохранения Татьяна Крылова, студенческий марафон проводится в нашем регионе систематически. Акция позволяет привлечь к донорству молодежь.

На сегодня недостатка донорской крови в Пензенской области нет, однако пополнять запасы необходимо. По этой причине в центре крови радуются каждому новому донору.

В ходе марафона кровь сдали более 300 доноров, банк гемокомпонентов пополнился на 135 литров цельной донорской крови.