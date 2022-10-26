Пензенские спасатели вывели из леса заблудившихся женщин

Накануне вечером диспетчеры Пензенского пожарно-спасательного центра получили информацию о том, что две женщины пропали в лесу рядом с селом Старое Демкино. Женщины пошли туда за грибами и заплутали.
Прибывшие на место спасатели прочесали лес и вскоре наткнулись на пропавших. Здоровью женщин ничего не угрожает.
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Уважаемые граждане!
Будьте осторожны при посещении лесов. Зачастую, увлекшись сбором грибов или ягод, человек перестает ориентироваться на местности и заходит далеко в чащу, откуда уже не может выбраться самостоятельно.
Собираясь в лес, обязательно сообщите родным и близким, куда именно вы решили идти. Старайтесь не отходить далеко от дороги и троп. Надевайте яркую одежду – так вас будет проще обнаружить во время поисков.
С собой берите заряженный телефон, необходимые вам лекарства, нож, фонарик, зажигалку, воду и калорийную пищу.