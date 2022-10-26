В Мордовии устанавливается местонахождение без вести пропавшей Валентины Борисовой

Фото: Пресс-служба МВД РМ

ОП №5 (по обслуживанию Атяшевского района) ММО МВД России «Ардатовский» устанавливается местонахождение без вести пропавшей Борисовой Валентины Васильевны, 1941 года рождения, жительницы деревни Старое Баево, которая вечером 24 октября ушла из дома знакомой к себе домой и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: худощавого телосложения, рост 150-160 см. Была одета в черно-белое полупальто, платок вишневого цвета, резиновые сапоги.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Борисовой, просим сообщить по телефонам: 8(83434) 2-13-64, 38-59-00 или 102