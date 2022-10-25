В пензенском драматическом театре поставят сказку «Не хочу быть собакой»

Премьера состоится после Нового года

Сегодня актер и режиссер Василий Конопатин приступил к постановке камерного спектакля по мотивам пьесы Сергея Белова и Сергея Куваева «Не хочу быть собакой».

Сказка расскажет историю петуха и кота, живущих в одном дворе. Когда хозяевам понадобилась собака для охраны, герои готовы примерить на себя столь почетную должность. В отличие от реальной собаки Моти, которая не любит ни рычать, ни лаять. Однако в конце истории всем им предстоит понять, что лучше всего на свете заниматься именно своим делом.

Главные роли в спектакле исполнят Даниил Трушников, Роман Романьков и Андрей Кулаев.

Увидеть сказку «Не хочу быть собакой» зрители смогут уже после Нового года.