Жительница Рузаевки отдала гадалке больше 300 тысяч рублей за снятие порчи

Желание поправить здоровье обошлось 44-летней жительнице Рузаевки в круглую сумму. Наткнулись в Сети на объявление от некой женщины, оказывающей магические услуги, пострадавшая связалась с ней. Гадалка пообещала избавить клиентку от недугов, а деньги за сеансы попросила перечислять на банковский счет.

Спустя некоторое время женщина перестала общаться с целительницей, но та сама вышла на связь. Запугав пострадавшую информацией, что на нее наложена серьезная порча, та вынудила ее продолжить «лечение».

В результате за несколько месяцев клиентка гадалки отдала ей 343 тысячи рублей. Лишь после этого, поняв, что улучшения здоровья так и не наступило, пострадавшая обратилась в полицию.