В ТЦ «Огни Саранска» потушили условный пожар

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ

Согласно замыслу, возгорание возникло на складе. Помещения торгового центра тут же окутал дым.

Прибывшие на место сотрудники МЧС внимательно изучили план здания. Из-за того, что в момент возникновения «пожара» внутри находилось немало людей, к месту ЧП были направлены еще несколько подразделений.

В первую очередь спасатели обошли торговый центр и вывели наружу оставшихся посетителей. К тому времени «пламя» успело перейти на крышу здания, поэтому в тушении была задействована автолестница.

На месте развернули штаб, который стал координировать действия всех задействованных подразделений. После завершения эвакуации пожарные приступили к тушению.

Учения были признаны состоявшимися.